عاجل- مصر تُسدل الستار على ثاني أيام انتخابات الشيوخ.. إغلاق الصناديق وانتهاء التصويت في جميع المحافظات

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل المؤتمر الثالث والأخير اليوم، مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وانتهاء التصويت فى التاسعة مساء.

غلق اللجان الانتخابية في التاسعة مساءً



وأكد القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة غلق اللجان فى التاسعة مساء بالنسبة للجانب التى ليس بها ناخبين، والسماح لآخر ناخب متواجد داخل الجمعية الانتخابات بالتصويت.



ومن المقرر عقب انتهاء التصويت فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة مساء ومع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي، حازم بدوي، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025\2030، رسميًا، الثلاثاء 12 أغسطس الجاري.



وأوضحت الهيئة وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، تُنشر النتيجة بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية»، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

وأشارت الهيئة إلى أن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة خارج الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025. وتُجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025. وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية».

وشهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ إقبالًا فوق المتوسط وكثيفًا في اللجان العامة والفرعية بالقاهرة والمحافظات، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم في ٨٢٨٦ لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.