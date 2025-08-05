الوطنية للانتخابات : غلق اللجان والسماح للناخبين بالمقر بالتصويت بعد التاسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:32 مساءً - عقد القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل المؤتمر الثالث والأخير اليوم، مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وانتهاء التصويت فى التاسعة مساء.

وأكد القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، على ضرورة غلق اللجان فى التاسعة مساء بالنسبة للجانب التى ليس بها ناخبين، والسماح لآخر ناخب متواجد داخل الجمعية الانتخابات بالتصويت.

ومن المقرر عقب انتهاء التصويت فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة مساء ومع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.