منذ قليل .. بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان غلق اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:32 مساءً - بدأ منذ قليل فى تمام التاسعة مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الذى يعقده القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على أخر مستجدات غلق التصويت فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج، وبدء الفرز.

وأكد القاضى أحمد بندارى، على أن دور مندوبى المرشح ينتهى بعد غلق اللجان، المندوب ليس له حق فى الحصول على الحصر العددى، ويحصل عليه كل من حرر له توكيل رسمى فى الشهر العقارى وفقًا للقانون، لافتا إلى عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية والعامة، حيث أن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس ادارتها فقط.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.