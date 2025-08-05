"رئيس البريد" تدلى بصوتها فى انتخابات "مجلس الشيوخ" 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:32 مساءً - أدلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الثلاثاء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل هذا الوطن، مشيرة إلى أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات برهنت على حرص الشعب المصري والتزامه الوطني وإدراكه لأهمية دوره في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز دعائم الديمقراطية والاستقرار لبناء دولة حديثة تقوم على أسس الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية الفعالة.