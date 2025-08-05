محافظ أسوان : مد التصويت باللجان فى حالة زيادة التوافد عليها بعد التنسيق مع اللجنة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:32 مساءً - تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير العملية الانتخابية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتواجدة أمام اللجان بكافة المراكز والمدن، وذلك قبل لحظات قليلة من ختام العرس الديمقراطى وإغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية لاستمرار فتح اللجان الانتخابية بعد مواعيد الغلق المحددة فى تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك فى حالة زيادة التوافد عليها لاتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية ليكون خير سفير لنقل نبض الشارع وهموم وأحلام وطموحات المواطنين لمسئولى الدولة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالوعى والحث الوطنى لدى المواطن الأسوانى، وهو الذى تجسد فى الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى هذا الحق الدستورى ، وخاصة خلال الفترة المسائية.

جاء ذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.