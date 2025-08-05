مسن يحرص على الإدلاء بصوته بانتخابات الشيوخ فى قليوب على كرسى متحرك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:32 مساءً - شهدت لجنة مدرسة السد بقرية طنان التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، والمخصصة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، قيام مسن على التوافد للإدلاء بصوته على الرغم من مرضه، وحرص العاملين باللجنة على تسهيل عملية دخوله والإدااء بصوته حتى خروجه من مقر اللجنة، وتزايدت أعداد الناخبين أمام لجان الاقتراع، وذلك رغم قرب انتهاء اليوم الثانى من التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وحرص الأهالى فى عدد من مدن ومراكز المحافظة، على التوجه إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء من الالتزام والانضباط، تعبيرًا عن دعمهم للاستحقاق الدستورى وحرصهم على المشاركة فى رسم ملامح المرحلة المقبلة.

فيما أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدن العبور والخانكة وشبين القناطر، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية فى اليوم الثانى، ورافقه خلال الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وكان فى استقباله كل من المهندس أحمد رشاد رئيس مدينة العبور، واللواء محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته عدد من اللجان من بينها مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية بالعبور، والمعهد الأزهرى الابتدائى النموذجى بالعبور، ومدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة، ومدرسة الزهويين الابتدائية بشبين القناطر، حيث اطمأن المحافظ على انتظام أعمال التصويت وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوى الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ، أن عملية التصويت تسير بشكل جيد ومنتظم، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشهد الانتخابى ورصد أى شكاوى أو مخالفات والتعامل الفورى معها.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يعكس وعى أبناء القليوبية وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.