"الوطنية للصحافة" ترسل برقية شكر للرئيس السيسي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تهنئته بمناسبة مرور 150 عام على صدور جريدة الأهرام.

وجاء نص الشكر كالتالي:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية:

يتقدم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وجميع العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على تهنئتكم الغالية لجريدة الاهرام بمناسبة مرور 150 عامًا على صدوره.

فخامة الرئيس، إن تقدير سيادتكم لجريدة الأهرام خاصة، يمثّل دعمًا وحافزًا للصحافة القومية عامة، ودافعًا لأبناء مؤسسة الأهرام من صحفيين، وإداريين، وعمال، ولجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، للتفاني في تأدية رسالتهم التنويرية الوطنية مدافعين عن وطننا الغالي في مواجهة التحديات الجسيمة، وطيور الظلام التي تحاول النيل من استقراره وتقدمه.

نؤكد لسيادتكم في الهيئة الوطنية للصحافة العزم والاصرار، على أن تظل الأهرام منبرًا ثقافيًا يخوض معركة الوعي ببسالة، ويُنير الطريق باستنارة، ويؤرّخ لمسيرة البناء في الجمهورية الجديدة في عهد قيادتكم الرشيدة، لتحيا مصر قوية عزيزة.