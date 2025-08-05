نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين تُشيد بتغطية انتخابات الشيوخ 2025.. وتؤكد: لا مخالفات مهنية حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر نقابة الإعلاميين، وذلك تحت إشراف النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وبرئاسة الأستاذ محجوب سعده، السكرتير العام للنقابة، وبحضور أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الإعلاميين في تغطية فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عبر مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة. كما استعرضت التقارير المُعدة خلال الأيام الماضية، والتي تناولت تفاصيل التناول الإعلامي لهذا الحدث.

وقد أجمعت اللجنة، بعد مراجعة دقيقة وشاملة، على عدم رصد أي خروقات مهنية من قِبل الإعلاميين في تغطيتهم لهذا الاستحقاق الانتخابي، مما يعكس التزامًا كبيرًا من الجميع على أداء واجبهم بمهنية وحيادية.

وفي هذا السياق، أشاد النائب الدكتور طارق سعده بالأداء الإعلامي المسؤول الذي اتسمت به التغطيات المختلفة، مؤكدًا أن اللجنة العليا للرصد تتابع لحظة بلحظة ما يُقدم من محتوى عبر الوسائل الإعلامية، في إطار حرص نقابة الإعلاميين على دعم إعلام مهني وموضوعي يُواكب تطلعات الدولة المصرية ويُعزز ثقة الجمهور.

كما أشار نقيب الإعلاميين إلى أهمية التزام جميع الإعلاميين بـميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، التي تمثل المرجعية الأساسية لضمان تقديم محتوى يليق بوعي المواطن المصري، ويحترم ضوابط المهنة وأخلاقياتها.

من جانبه، أكد الأستاذ محجوب سعده أن ما تم رصده حتى الآن يعكس صورة مشرفة للإعلام المصري، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل عملها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، وستظل حريصة على ترسيخ قواعد مهنية ثابتة تضمن جودة المحتوى الإعلامي والتزامه بالدور الوطني المنشود.

وفي ختام الاجتماع، صرحت اللجنة العليا بأن التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جاءت حتى الآن منضبطة ومهنية، دون تسجيل أية مخالفات مهنية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، سواء الرسمية أو الخاصة.

وأعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية على دورهم الإيجابي في تغطية العملية الانتخابية، مثمنة التزامهم المهني وجهودهم في نقل الصورة بموضوعية ومصداقية، ومؤكدة أن نقابة الإعلاميين ستظل حائط الصد المهني والأخلاقي للإعلاميين، وستتابع عن كثب ما تبقى من مراحل الانتخابات حتى إعلان نتائجها النهائية.