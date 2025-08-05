نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس النواب يفتتح مسجد مجلس النواب وعدد من المقرات الخدمية بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار بدء التشغيل الفعلي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحت رعاية وإشراف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥، مسجد مجلس النواب بالمقر الجديد، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

مسجد مجلس النواب

كما قام الأمين العام بافتتاح عدد من المقرات الخدمية بمبنى الخدمات بالمقر الجديد، أبرزها مكتب الشهر العقاري والتوثيق، فرع بنك مصر، فرع مصر للطيران، فرع البريد المصري، فرع مصر للسياحة.

وخلال فعاليات الافتتاح أكد الأمين العام لمجلس النواب أن مقر المجلس الجديد يمثل صرحًا معماريًا من طراز فريد قام بإنشائه مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة، ومزود بأحدث التقنيات العالمية مما يُسهل بشكل كبير في ممارسة المهام البرلمانية المختلفة.

وأشار الأمين العام للمجلس أنه تم بدء الانتقال التدريجي لجميع السادة العاملين بالمجلس للتأكد من جاهزية المقر الجديد بجميع اللوجستيات اللازمة للجان النوعية وقاعات الاجتماعات للقيام بالأعمال البرلمانية.