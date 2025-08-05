نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطفيح تنتخب.. مشهد ديمقراطي يعكس وعي المواطنين في ثاني أيام انتخابات الشيوخ "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، احتشادًا واسعًا من الرجال أمام اللجان الانتخابية، وذلك في إطار اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء من الالتزام الوطني والحماس الشعبي.

توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في أطفيح

وتوافد الرجال من مختلف قرى المركز منذ الصباح الباكر، واصطفوا في طوابير أمام مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس مدى وعي أبناء أطفيح بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ودورهم في دعم الاستقرار وبناء مستقبل تشريعي قوي للبلاد.

وشهدت اللجان تأمينًا مكثفًا من رجال الشرطة، وتسهيلات تنظيمية ساعدت على انسيابية العملية الانتخابية، فيما سادت أجواء من التعاون والاحترام بين الناخبين ورجال الأمن.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات محافظة الجيزة، لضمان انتظام سير الانتخابات، في ظل مشاركة جماهيرية فاعلة تعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى أهالي أطفيح.



موعد إعلان نتائج الانتخابات

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي، حازم بدوي، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025\2030، رسميًا، الثلاثاء 12 أغسطس الجاري.



وأوضحت الهيئة وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، تُنشر النتيجة بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية»، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

وأشارت الهيئة إلى أن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة خارج الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025. وتُجرى جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025. وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية».

وشهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ إقبالًا فوق المتوسط وكثيفًا في اللجان العامة والفرعية بالقاهرة والمحافظات، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم في ٨٢٨٦ لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.