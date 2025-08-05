رئيس حزب النور بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بع : لن نلتفت لدعوات الإحباط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:28 مساءً - أدلى الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مسقط رأسه بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد رئيس حزب النور عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في البيان الصادر عنه، أن حزب النور يواصل مشاركته الفاعلة في العملية السياسية، دون الالتفات إلى دعوات الإحباط أو التراجع، رغم عدم وجود مرشحين للحزب بمحافظة كفر الشيخ.