ناخبون: المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى وتجربة ديمقراطية متقدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:28 مساءً - شهدت لجان الاقتراع بالقاهرة الجديدة توافدا ملحوظا من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي لقاءات مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر عدد من الناخبين عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه التجربة الديمقراطية، مؤكدين أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من التنظيم والانضباط.

وقالت إيمان محمد علي، موظفة بالمعاش، إن: "حرصي على المشاركة نابع من إيماني بأن صوتي يمثل قيمة حقيقية، ومن واجبي أن أساهم في رسم مستقبل بلدي".

وأضافت: "يوجد اهتمام كبير من القائمين على اللجنة بتيسير الإجراءات، خاصةً لكبار السن، مما شجعني كثيرًا على المشاركة وشعرت بفخر كبير لأداء واجبي الانتخابي ".

أما أحمد المحلاوى، موظف بأحد البنوك فأكد أن مشاركته تأتي انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية الوطنية، قائلاً إن "سير العملية الانتخابية تم بكل سلاسة ونظام، وهناك التزام واضح من جميع القائمين على اللجان"، وأضاف أن "هذه الأجواء تدل على تطور التجربة الديمقراطية في مصر، والمشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني تجاه الوطن."

من جانبه، عبّر هشام صلاح الدين، صيدلي، عن إعجابه بحالة الوعي الوطني التي لمسها بين الناخبين، وقال إن "الأجواء إيجابية للغاية، فقد رأيت ناخبين من كل الأعمار يشاركون بروح وطنية عالية"، مضيفا أن "الجميع يدرك أن مشاركته تسهم في بناء دولة حديثة قوية، وهذه الروح تبعث على التفاؤل."

بدوره أكد محمد عبد المقصود عبد الغني، تاجر، أن هذه الانتخابات تمثل مؤشرا واضحا على النضج السياسي لدى المواطن المصري.

وقال إن "هناك وعيا واضحا لدى الناس بأهمية مجلس الشيوخ ودوره في دعم العملية التشريعية والتجربة تعكس تقدمًا ملموسًا في المسار الديمقراطي، والمشهد العام يعكس استعداد الشعب المصري لتحمل المسؤولية".

فيما شددت نرمين السيد، مدرسة، على الحضور القوي للمرأة المصرية، قائلة: "أشعر بالفخر لمشاركتي في هذا الاستحقاق، وقد لاحظت حضورا واسعا للمرأة، ما يؤكد دورها الفاعل في الحياة السياسية".

وأضافت أن اللجان منظمة، وهناك اهتمام واضح بتسهيل الأمور للنساء وكبار السن، وهو أمر يحسب للقائمين على العملية الانتخابية.

وقد أجمع الناخبون على أهمية الاستمرار في دعم المسار الديمقراطي، من خلال المشاركة الفاعلة في جميع الاستحقاقات القادمة، مؤكدين أن التغيير الإيجابي يبدأ من داخل صناديق الاقتراع، وأن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارا وتقدما.