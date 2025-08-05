رجل شرطة يساعد مسنا للوصول إلى لجنته الانتخابية فى حدائق القبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:28 مساءً - فى لفتة إنسانية لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والهمم، قام رجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للناخبين من كبار السن الذين حرصوا على المشاركة والادلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

وشهدت مدرسة النقراشى ثانوى بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، قيام أحد عناصر رجال الشرطة بمساعدة مسن، على إدخاله إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد إصراره وحرصه على المشاركة في التصويت فى هذه الانتخابات، حيث قام رجال الشرطة بمساعدة المسن فى إدخاله اللجنة الانتخابية، وانتظاره حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته، ثم اصطحابه مرة أخرى حتى خروجه والعودة إلى منزله مرة أخرى.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصرى مقيدا فى قاعدة البيانات، التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائى من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضى والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان فى محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم السابع، أن انتخابات مجلس الشيوخ تشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوى الهمم، بدء من اختيار اللجان فى الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وتوفير كراسى متحركة لذوى الإعاقة الحركية أمام مقار اللجان، ووضع لوحات إرشادية لكيفية التصويت الصحيح، وأنه تم وضع مظلات وتجهيزات للمواطنين أمام اللجان.

وقال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية، إنه تم تخصيص 125 لجنة انتخابية فرعية تم وضع هذه اللجان فى الطوابق الأرضية تيسيرا على كبار السن وذوى الهمم، كما وبطاقة برايل لذوى الإعاقة البصرية.

واستحدثت الهيئة لغة الأبجدية الإشارية على بطاقات الاقتراع، لذوى الإعاقة السمعية للإدلاء بالصوت دون الاستعانة بأحد، وأن هناك توجيه من الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك فى الإدلاء بالصوت، ضمانا لعملية سرية التصويت.

وكان قد انتهى تصويت المصريين بالخارج الذى إجرى على مدار يومى 1 و2 أغسطس من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك فى عدد 136 مقرا انتخابيا فى مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية فى 117 دولة بينما لم تجرى الانتخابات بخمس دول بسبب النزعات التى تشهدها.