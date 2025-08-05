عشائر غزة : خطاب الرئيس السيسي يعكس ضميرا عربيا حيا وشعورا صادقا بمعاناتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:28 مساءً - أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر فى قطاع غزة، عن تقديرها البالغ واعتزازها بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأحداث الجارية فى قطاع غزة.

وقال عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر فى تصريح صحفى، إن خطاب الرئيس السيسى، الذى وصف فيه الحرب بأنها لم تعد لتحقيق أهداف سياسية بل تحولت إلى حرب تجويع وإبادة، يعكس ضميرًا عربيًا حيًا وشعورًا صادقًا بمعاناة شعبنا الفلسطيني.

وأشاد المصرى: بالدور التاريخى والريادى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن تصريحات الرئيس المصرى تمثل نقطة تحول هامة فى التعامل مع الأزمة، وتؤكد على ضرورة التحرك الفورى لإنقاذ المدنيين فى القطاع. كما أكد أن هذا الخطاب يمثل رسالة قوية وواضحة للمجتمع الدولى بضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا مفوض عام الهيئة العليا لشؤون العشائر الرئيس السيسى إلى مواصلة جهوده الدبلوماسية والسياسية للضغط من أجل وقف فورى وشامل لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وفى ختام تصريحه، أكد عاكف المصرى على ثقة الهيئة العليا لشؤون العشائر الكاملة فى القيادة المصرية، وقدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بما يساهم فى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية الشعب الفلسطينى من التصفية والتهجير.