نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تنظم ورشة عمل تدريبية حول "الاستدامة المالية وحساب تكاليف التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الدولة لتحقيق استدامة وكفاءة المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نظمت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،ورشة عمل تدريبية حول "الاستدامة المالية وحساب تكاليف التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات" بمحافظة قنا على مدار ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من العاملين في منظومة إدارة المخلفات بديوان عام محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها.

وأكدت الدكتورة منال عوض على اهمية هذه البرامج التى تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة منظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات العاملين على أسس علمية وعملية حديثة، كما تمكنهم من فهم الجوانب الفنية والمالية للمنظومة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية دور المحافظات في تبني هذه المفاهيم وتطبيقها عمليًا على أرض الواقع، بما يحقق التكامل بين التخطيط والتنفيذ ويضمن استمرارية التطوير والتحسين في قطاع إدارة المخلفات.

وأوضحت د. منال عوض أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال التدريب العملي والنظري على حساب التكاليف التشغيلية لعمليات الجمع والنقل الأولية والثانوية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال. ويأتي هذا التدريب ضمن مكون الدعم الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وايضا ضمن سلسلة من الاجتماعات والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي تستهدف تمكين الكوادر المحلية من إدارة الموارد بفعالية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.