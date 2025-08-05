نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميناء دمياط يشهد أول عملية شحن لليوريا عبر نهر النيل إلى توشكى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُفذت أول عملية شحن ونقل لحمولة تبلغ 750 طنًا من سماد اليوريا المعبأ – من إنتاج شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) – باستخدام الوحدة النهرية "النيل 5" التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، في طريقها إلى منطقة الأعقاب بمحافظة أسوان، ومنها إلى توشكى، في إنجاز نوعي يُسجل لأول مرة بميناء دمياط، دعمًا للمشروعات الزراعية والتنموية بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة النقل، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتفعيل استخدام وسائط النقل المتعددة في الموانئ المصرية، خاصة النقل النهري لما يتميز به من كفاءة وأمان وانخفاض في التكلفة التشغيلية، لا سيما عند نقل المواد المرتبطة بالمشروعات القومية الكبرى.

العملية نُفذت تحت إشراف ومتابعة دقيقة من اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، الذي وجه الإدارات المعنية بالميناء لتقديم الدعم اللازم وضمان سير عمليات الشحن بمرونة وسرعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والجودة.

وتعكس هذه الخطوة الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها ميناء دمياط في مجال النقل متعدد الوسائط، بفضل بنيته التحتية المتطورة وقدرته على الربط بين وسائل النقل البحرية والبرية والنهرية، مما يعزز من مكانته كمركز لوجستي مهم على خريطة النقل والتجارة بمصر.

ومن جانبها، لعبت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) دورًا رئيسيًا في هذه العملية، تحت رئاسة المهندس أحمد محمود السيد، بالتعاون مع شركة النيل الوطنية للنقل النهري، برئاسة اللواء أ.ح السيد المتبولي قاعود، إضافة إلى مشاركة إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الشحن والتفريغ داخل الميناء.

ويُعد هذا الإنجاز نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاعات الصناعية واللوجستية، ودفعة قوية نحو تطوير منظومة النقل الداخلي في مصر، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.