توافد كثيف لسيدات عجائز وأزواجهن على لجان التصويت فى ثانى أيام انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:32 مساءً - في مشهد يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية، شهدت اللجان الانتخابية بحي الزاوية الحمراء، صباح اليوم، الثلاثاء، ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، توافدًا ملحوظًا لعدد كبير من السيدات العجائز برفقة أزواجهن، للمشاركة في الاستحقاق الدستورى والإدلاء بأصواتهم.

وأكد عدد من هؤلاء المواطنين أن مشاركتهم واجب وطنى لا يمكن التخلف عنه، مهما بلغت الصعوبات، معتبرين أن صوتهم أمانة من أجل مستقبل الوطن واستقراره.

وتأتي هذه المشاركة وسط إجراءات تنظيمية جيدة، حيث تم توفير مظلات ومقاعد ومراوح للتيسير على الناخبين، إلى جانب التعاون الكامل من جانب الجهات المنظمة لتسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتُختتم اليوم عملية التصويت في تمام التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، في انتخابات يُشرف عليها أكثر من 9500 قاضٍ، موزعين على 8286 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية.