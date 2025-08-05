طوابير من الناخبين أمام مقار القاهرة الجديدة وكبار السن يتصدرون المشهد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 07:32 مساءً - تزايدت أعداد الناخبين أمام المقار الانتخابية بالقاهرة الجديدة، قبل قليل، وذلك في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتصدر كبار السن طوابير الانتخابات في عدد من اللجان، لا سيما في التجمع الخامس، إذ حرصوا على التواجد المبكر أمام اللجان والإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على دورهم الفاعل في دعم العملية الديمقراطية.

وأعدت المقار الانتخابية الإجراءات اللوجستية لتيسير التصويت على الناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان بلوحات إرشادية، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتسهيل الإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر في 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشرف على انتخابات مجلس الشيوخ 9500 قاضى من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعلى اللجان الانتخابية الفرعية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتتمثل أهمية ودور مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب:

1- يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لتوفير فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2- يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.