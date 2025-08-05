نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فور عودته من أوغندا.. وزير الري يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجنته الانتخابية بالقاهرة، فور عودته من زيارته الرسمية إلى دولة أوغندا.





وأكد سويلم عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس الإحساس بالمسؤولية الوطنية والمساهمة في رسم مستقبل البلاد.





وأوضح وزير الري أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء ودعم العملية التشريعية بما يعزز استقرار مؤسسات الدولة ودفع عجلة التقدم. كما أشار إلى أن العاملين بالوزارة يحرصون على المشاركة الإيجابية في الانتخابات انطلاقًا من دورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة.





وفي ختام تصريحاته، وجه سويلم التحية لكافة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، مشيدًا بما لمسه من انضباط داخل اللجان الانتخابية وتيسير الإجراءات أمام الناخبين لضمان سير عملية الاقتراع في أجواء من النظام والشفافية.