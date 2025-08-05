وزير الرى يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فور عودته من زيارته الرسمية لدولة أوغندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:32 مساءً - فور عودته من زيارته الرسمية لدولة أوغندا، أدلى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 بلجنته الانتخابية بالقاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته .. صرح الدكتور سويلم أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجب وطني، يُجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، والمساهمة في بناء المستقبل والحرص على أداء واجبه الوطنى.

وأشار سيادته إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورا محوريا في إثراء ودعم العملية التشريعية، بما يُعزز من استقرار مؤسسات الدولة وتقدمها .

وأشار الوزير لمشاركة العاملين بالوزارة فى انتخابات مجلس الشيوخ إنطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مؤسسات الدولة .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، لما لمسه سيادته من انضباط وانتظام داخل اللجان، وتيسير الإجراءات على الناخبين .