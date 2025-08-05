مصرع عنصر إجرامي هارب من حكم إعدام عقب ضبطه بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:32 مساءً - فى إطار استكمال جهود وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بشأن تحديد مكان إختباء(عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، قتل عمد، مقاومة سلطات") ومصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة .. فقد وردت معلومات تؤكد قيام العنصر المذكور بإخفاء أسلحة نارية بقطعة أرض بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وعثر بها على ( 18 قطعة سلاح نارى "مدفع أر بى جى ، 2 رشاش جرينوف ، 10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش ، طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.