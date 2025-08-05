نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "هنا الجيزة.. هنا القوة".. إرادة شعبية حاسمة تتجسد في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس قوة الإرادة الشعبية وحسها الوطني، تحولت محافظة الجيزة في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ إلى ساحة ديمقراطية كبرى، حيث شهدت جميع لجانها إقبالًا غير مسبوق، ليؤكد الأهالي على دورهم الفاعل في صناعة مستقبل وطنهم. من الهرم إلى الوراق، ومن أوسيم إلى الدقي، كانت الرسالة واحدة: "صوتنا قوة، ومشاركتنا واجب".

تأكيد الوعي في لجان الأهرام والعجوزة

في قسم الأهرام، شهدت مدرسة الفؤاد توافدًا كثيفًا من الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة، مؤكدين أن المشاركة هي أساس الديمقراطية. وفي العجوزة، تحولت مدرستي القومية بنات وبنين إلى منبر وطني، حيث امتزج حماس الشباب بخبرة كبار السن، في لوحة وطنية بديعة تؤكد أن الجيزة بأكملها تقف صفًا واحدًا.

الوراق والمنيرة ومنشأة القناطر.. مشاركة حاسمة

وفي الوراق، سجلت مدرسة الوراق الثانوية بنات حضورًا قويًا، في رسالة واضحة من الأهالي على تصميمهم على حسم سباق الشيوخ بأصواتهم. ولم يختلف المشهد في المنيرة الغربية، حيث شهدت مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية توافدًا لافتًا، بينما كانت مدرسة المنصورية الإعدادية المشتركة بمركز منشأة القناطر على موعد مع مشاركة جماهيرية واسعة.

تحية للشهداء وإشادة دولية في بولاق والدقي

وفي بولاق، كان للمشاركة طابع خاص في مدرسة الشهيد الرائد أحمد سعيد محمود، حيث جاء الناخبون ليؤكدوا أن حب الوطن لا يغيب، وأن شهداءه هم مصدر الإلهام.

زيارة هامة من رئيس البرلمان العربي لـ إحدى اللجان الانتخابية في الدقي

وفي الدقي، شهدت مدرسة جمال عبد الناصر زيارة هامة من السيد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الذي أشاد بالتنظيم الجيد والوعي الشعبي، وهو ما يعكس صورة حضارية لمصر أمام العالم.