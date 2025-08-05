نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: الأهرام منارة التنوير.. وركيزة أساسية في تشكيل الوعي الوطني على مدار 150 عامًا في المقال التالي

الرئيس السيسي: الأهرام منارة التنوير.. وركيزة أساسية في تشكيل الوعي الوطني على مدار 150 عامًا.

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى مؤسسة الأهرام، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها، مشيدًا بدورها الرائد في دعم مسيرة التنوير، وترسيخ القيم الوطنية، وخدمة قضايا الوطن والمواطن.

وأكد الرئيس السيسي أن الأهرام، منذ تأسيسها، تمثل صرحًا إعلاميًا شامخًا، احتضن عبر تاريخه العريق قامات فكرية وثقافية وأدبية، وكان له إسهام كبير في تشكيل الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة، وتوضيح الرؤى بمهنية ومسؤولية، على الصعيدين المصري والعربي.

الأهرام.. صرح وطني احتضن أعلام الفكر والصحافة

قال الرئيس السيسي في تهنئته:

"نحتفل اليوم بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيس جريدة الأهرام العريقة، التي كانت ولا تزال منارة للفكر والثقافة، ومنبرًا للتنوير والمعرفة في مصر والعالم العربي.

لقد احتضنت الأهرام منذ نشأتها قممًا فكرية وأدبية وعلمية، وأسهمت في تخريج أجيال من أعلام ورواد الصحافة، وكان لها دور بارز في صياغة الوعي، ونشر المعرفة، وتقديم خطاب إعلامي مسؤول رسخ مكانتها بين أبرز المؤسسات الصحفية العربية."

الرئيس يشيد بمهنية الأهرام ويثمن جهود العاملين بها

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير للعاملين في مؤسسة الأهرام، من صحفيين وإداريين وفنيين، مثمنًا جهودهم في الحفاظ على هذا الإرث الصحفي العريق، ومؤكدًا ثقته في استمرارهم على ذات النهج من المهنية والانتماء الوطني.

واختتم الرئيس تهنئته قائلًا:

"أتوجه بخالص التهنئة والتقدير إلى مؤسسة الأهرام، وإلى جميع المنتمين إليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء، متمنيًا لها دوام الريادة، وأن تواصل أداء رسالتها النبيلة في خدمة الوطن، والدفاع عن قيم الحق والمعرفة والتنوير."