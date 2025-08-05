رئيس فيتنام : نستهدف حجم تبادل تجارى مع مصر بقيمة مليار دولار الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:29 مساءً - أعرب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "لوونج كوونج"، عن تقدير بلاده لدور وجهود مصر في الوساطة فيما يخص الحرب في قطاع غزة ، مؤكدًا على موقف بلاده الثابت لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى.

وقال رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية- فى مؤتمر صحفى مشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية- إن بلاده تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن لقاءه مع السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان ناجحا للغاية حيث تم الاتفاق على الاتجاهات الرئيسية لمزيد من تعزيز العلاقات السياسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة تعكس حجم العلاقات بين البلدين في العصر الجديد وتتمتع بثقة سياسية أكبر في جميع المستويات وفي مجالات تعاون أوسع وأكثر فعالية خاصة في مجالات الاقتصادية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم.

وأكد رئيس فيتنام، على أن التعاون الاقتصادي هو الأهم والأساس لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إمكانايات كبيرة لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وقال "اتفقنا على استهداف حجم التبادل التجاري بقيمة مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة، وعلى تقديم تسهيلات ودراسة إمكانية فتح سوق أمام بعض المنتجات الزراعية لكلا البلدين.

وأضاف:" اتفقنا أيضا على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة الثنائية والدعم والمساعدة المتبادلة للتطور معا من أجل تحقيق الازدهار لشعبي البلدين، كما اتقفنا على استمرار الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى والتنسيق والتنفيذ الفعال لآليات التعاون القائمة والنظر في إنشاء لجان فرعية متخصصة في مجالات ذات اهتمام مشترك".

وأشار إلى أن مباحثاته مع السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت المزيد من تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار وتقديم التسهيلات لشركات البلدين للمشاركة في مشروعات ذات الأولوية مثل الصناعة والمنسوجات والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالتعاون في المحافل الدولية، أكد رئيس فيتنام، أنه تم الاتفاق على التنسيق الوثيق وتبادل المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية في محافل مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، كما ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وعدم استخدام القوة أو تحريك استخدامها على أساس احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس الفيتنامي عن تقدير بلاده العالي لدور الوساطة الذي تقوم به مصر لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا موقف فيتنام الثابت بدعم حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأشار الرئيس الفيتنامى، إلى أنه تم إجراء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون في مجالات جديدة بما يتماشى مع احتياجات كل من فيتنام ومصر مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى التعاون في قطاع السياحة وتسهيل عمل الشركات الفيتنامية في مصر.

وفى ختام كلمته، رحب الرئيس الفيتنامي بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية والدفاع وحفظ السلام والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة قيام الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وكذلك التوجهات التي تم التوافق عليها مع السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز علاقات التعاون من أجل التنمية المشتركة.