محافظ كفر الشيخ يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:29 مساءً - تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مقر اللجنة العامة للانتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى المحافظة، بنادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات داخل اللجنة، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتجميع اللجان الفرعية على مستوى المحافظة.

أشاد محافظ كفرالشيخ بحُسن تنظيم مقر اللجنة العامة وجاهزيته الكاملة، مؤكدًا توافر جميع الإمكانيات التي تضمن أداء المهام بدقة وانضباط، كما أشار إلى انتظام عمل اللجان الفرعية على مستوى المحافظة، والتزامها بالإجراءات المنظمة، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء عملية التصويت.

أشار محافظ كفرالشيخ أن أعداد الناخبين بالمحافظة تصل إلى 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وسط تأمين شامل للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية.

دعا محافظ كفرالشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الإقبال والمشاركة الواسعة يعكسان روح الانتماء والحرص على المساهمة في بناء الوطن ودعم استقراره.