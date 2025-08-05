وفد الجامعة العربية يتفقد لجان انتخابات "الشيوخ" بمحافظة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:29 مساءً - تفقد وفد من جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء مدرسة التحرير الابتدائية بسيدى بشر، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ فى يومها الثانى، حيث تفقد لجنة 13 و14 بمدرسة التحرير، وذلك ضمن جولاتهم الميدانية بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقدوا عدد من اللجان أمس بمنطقة الجمرك.

وتشهد لجان الإسكندرية إقبال من الشباب والسيدات على اللجان الفرعية مع فتح باب التصويت في ثاني أيام انتخابات الشيوخ.

وأوضح المحافظ أحمد خالد أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، مؤكدا أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي السياق، أدلى الأنبا بافلى أسقف عام كنائس قطاع المنتزه مساعد قداسة البابا تواضروس الثانى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل مدرسة الشهيد أحمد بدوي بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، يرافقه عدد من آباء كهنة كنائس المنتزه، وسط ترحيب كبير من المواطنين المتواجدين أمام اللجنة الانتخابية.

وأكد الأنبا بافلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية هى واجب وطني يعكس روح الانتماء والحرص على مستقبل الوطن، مشددًا على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دائمًا ما تشجع أبناءها على أداء دورهم الوطني بإيجابية ومسؤولية..مشددا على أهمية توحيد الصف لدعم الدولة ومؤسساتها من خلال المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.