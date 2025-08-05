الشيخ "عيادة بن زايد " يدلي بصوته ويحث أبناء "قبيلة الاخارسة " بسيناء بضرورة المشاركة بانتخابات الشيوخ (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:29 مساءً - أدلى الشيخ عيادة بن زايد ، شيخ قبيلة الاخارسة بمركز بئر العبد في شمال سيناء بصوته في صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة بالوظة الإعدادية ، بمنطقة شمال غرب سيناء.

وأكد شيخ قبيلة الاخارسة ، من أمام اللجنة حيث رافقه محمد سالم ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بالوظة ، على ضرورة المشاركة بالعملية الإنتخابية ، وناسد كافة أبناء قبيلة الاخارسة بقرية الشبخ زايد وبالوظة والاحرار و6 أكتوبر بضرورة المشاركة السياسية والخروج إلى لجان الانتخابات والادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأكد الشيخ عبادة بين زايد كبير مشايخ قبيلة الأخارسة على دعم قبيلته للاستقرار الذي تتمتع به سيناء في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنا دور الدولة وقوات الشرطة المدنية في فرض الأمن والنظام وخروج العملية الانتخابية بشمال سيناء في الهوى صورها الديمقراطية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت على مستوي المحافظة 314 ألف و724 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، وتُجرى عملية الاقتراع داخل 45 لجنة فرعية، موزعة على 40 مركزًا انتخابيًا.

وتعتبر محافظة شمال سيناء دائرة واحدة، ويترشح على المقعد الفردي 7 مرشحين وهم كلا من: سامي العزازي، حزب حماة الوطن، حسام سليمان، حزب المؤتمر، منصور الرياضي، مستقل، صبري سلامة، مستقل، سامي الهواري، مستقل، احمد يونس عليوة، مستقل، ومصطفى المالح، مستقل .

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات