وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:33 مساءً - أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون  الدولي، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يعد واجبًا وطنيًا يعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في اختيار من يمثلهم، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في العملية التشريعية لدعم مسيرة التنمية والبناء.

 

 

