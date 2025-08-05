رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يُعقد في إطار المتابعة المستمرة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة الغزل والنسيج، والعمل على إعادتها لسابق مجدها، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد، مضيفاً أن الاهتمام بهذه الصناعة يأتي بالنظر لدورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مجالات الصناعة المحلية، هذا إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ورفع القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.