نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تتألق في Falling Walls Cairo بمشروعين مبتكرين وجائزة تصويت الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة حلوان في المسابقة الدولية الرفيعة "Falling Walls Lab Cairo 2025"، برعاية الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD، وبمشاركة عدد محدود من أفضل المشروعات العلمية من مختلف الجامعات المصرية.

وقد جاءت هذه المشاركة بتنسيق كامل من مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور محمد الموصلي، مدير المكتب.

تُعد مسابقة Falling Walls Lab منصة عالمية مرموقة لعرض الأفكار الريادية في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا والمجتمع، حيث يتاح للمشاركين تقديم حلول مبتكرة لكبرى التحديات المعاصرة أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين والفاعلين في القطاع الصناعي. وفي نسخة هذا العام، بلغ عدد المتأهلين للمرحلة النهائية ثمانية فقط من بين أكثر من خمسين مشروعًا تقدمت للمنافسة، وهو ما يعكس مستوى التميز والتنافسية التي تتمتع بها الفعالية.

وقد تألقت جامعة حلوان ضمن هذا المحفل العلمي من خلال مشروعين متميزين قدّمهما طلاب كليتي الهندسة بالمطرية وهندسة حلوان، بإشراف مكتب التايكو، حيث قدّم فريق Energetic من كلية الهندسة بالمطرية مشروعًا مبتكرًا بعنوان: "كسر حاجز عدم الوصول إلى الطاقة في المجتمعات خارج الشبكة الكهربائية"، بقيادة الطالب الحسن وائل، ومشاركة الطالبة أروى لؤي إبراهيم، والطالب زياد محمد عبد المنعم، والطالب أسامة مختار سعد، من قسم هندسة القوى الميكانيكية.

كما قدّم فريق Eco Wash Team من كلية الهندسة بحلوان مشروعًا فريدًا تحت عنوان: "كسر حاجز ندرة وتلوّث المياه"، بقيادة الطالب مازن أحمد العرابي، ومشاركة الطالب يوسف درويش، والطالب يوسف طاحون، من قسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المطرية، وذلك في محاولة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لقضية المياه، التي تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في المنطقة والعالم.

وقد أسفرت نتائج التصفيات عن حصول فريق Energetic على جائزة تصويت الجمهور، وهو إنجاز يعكس مدى تفاعل الحضور مع فكرة المشروع وإيمانهم بأهميته وتأثيره المجتمعي، بينما حاز فريق طلابي من جامعة الجلالة على المركز الأول، ليمثل مصر في النهائيات العالمية للمسابقة في العاصمة الألمانية برلين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الجامعة في المحافل العلمية الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية وبحثية حاضنة للابتكار والإبداع. وأوضح أن الجامعة حريصة على تمكين طلابها من المشاركة الفاعلة في المنصات العالمية، انطلاقًا من إيمانها بدور الشباب وإسهامهم في تقديم حلول عملية للتحديات المجتمعية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مسابقة Falling Walls Lab هو نموذج مشرّف لما يمكن أن ينجزه طلاب جامعة حلوان حين تتوافر لهم الرؤية والدعم والتوجيه.

كما أكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أن المشاركة في المسابقات العلمية الدولية تمثل أحد أركان الاستراتيجية البحثية للجامعة، لما لها من أثر كبير في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى تطبيقات فعلية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالربط بين البحث العلمي ومجالات الصناعة والتنمية المستدامة.

وقد أفاد الدكتور محمد الموصلي، مدير مكتب التايكو، أن هذا النجاح هو ثمرة لتكامل الجهود بين الطلاب والمكتب الأكاديمي، الذي يعمل باستمرار على احتضان الأفكار الواعدة وتقديم الدعم اللازم لها حتى تتبلور إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتسويق. وأشار إلى أن المكتب يسعى إلى بناء شبكة علاقات فاعلة مع المؤسسات المانحة والقطاع الصناعي، بهدف تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا وتوظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع.

وتؤكد هذه المشاركة المتميزة لجامعة حلوان، مرة أخرى، ريادتها في مجال دعم الابتكار واحتضان العقول الشابة، ومدّ جسور التواصل بين طلابها والمؤسسات العلمية العالمية، في مسار يستهدف إعداد جيل قادر على صناعة المستقبل.