نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي ونظيره الفيتنامي يبحثان التعاون الثنائي ويشهدان توقيع مذكرتي تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي الاقتصاد والتنمية المحلية

عقب المباحثات، شهد الرئيسان توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وفيتنام:

الأولى في مجال التنمية الاقتصادية، ووقعتها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الفيتنامي نائب وزير الصناعة والتجارة.

الثانية في مجال التنمية المحلية، ووقعتها عن الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعن الجانب الفيتنامي نائب وزير الشؤون الداخلية.

مؤتمر صحفي مشترك

عقب التوقيع، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا استعرضا خلاله نتائج المباحثات، وأكدا على أهمية دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم الشراكات التنموية بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفيتنامي.