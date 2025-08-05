نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز مصري واعد في مجال الطاقة النظيفة بأيادٍ طلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط تحديات عالمية تتعلق بمصادر الطاقة واستدامتها، ينجح طلاب كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان، في كتابة فصل جديد من فصول التميز العلمي، بعد أن تمكن فريق "ريهايدرو" من تحقيق سبق بحثي وتطبيقي في إنتاج الهيدروجين الأخضر النقي من مياه البحر المحلاة باستخدام الطاقة الشمسية، بنسبة نقاء تجاوزت 96% وفق اختبارات أجريت بمعامل معهد بحوث البترول، وذلك باستخدام مكونات محلية بالكامل في تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.



وقد تمكن الفريق من استخدام الهيدروجين الأخضر الذي تم إنتاجه في توليد الكهرباء بكفاءة عالية، مع تحقيق ميزة تنافسية في التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، حيث يُعد الهيدروجين الأخضر أحد الحلول الواعدة لتوفير طاقة آمنة ونظيفة وصديقة للبيئة، خاصة مع تعدد استخداماته الحيوية في قطاعات مثل صناعة الأمونيا الخضراء، إنتاج الأسمدة، تشغيل المركبات والطائرات، والصناعات الثقيلة.



ولم يقتصر دور فريق "ريهايدرو" على الجانب البحثي فقط، بل استطاع أن يحقق صدى دوليًا من خلال الفوز بالمركز الثاني عالميًا والميدالية الفضية في "معرض ماليزيا للتكنولوجيا 2025"، إلى جانب مشاركاتهم الفاعلة في عدد من المسابقات المحلية، من أبرزها الحصول على المركز الأول في مسابقة "YLF Leaders League 4"، والمركز الأول في "ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024" الذي نظمته نقابة المهندسين. ويواصل الفريق حاليًا الاستعداد للمشاركة في مسابقات دولية جديدة بهدف رفع اسم جامعة حلوان عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي.



وقد أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجهود فريق "ريهايدرو"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد تجسيدًا واقعيًا لطموح الشباب المصري، وقدرته على الإبداع والابتكار في أهم مجالات المستقبل، وهو الطاقة النظيفة. وأكد قنديل على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المتميزين، انطلاقًا من رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية قادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة تواكب تطورات العالم.

كما أعرب الدكتور عمرو عبدالهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، عن فخره بهذا المشروع، مشيرًا إلى أن الكلية تدعم كافة المبادرات والمشروعات الطلابية التي تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتُساهم في تقديم خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، مؤكّدًا أن المشروع الحالي يعكس مستوى الإعداد العلمي والبحثي الذي تقدمه الكلية لطلابها.

واستكمالًا لهذا الإنجاز، قرر أعضاء الفريق اختيار مشروع تخرجهم ليُجسد ثمرة هذا العمل، بعنوان "إنتاج الهيدروجين الأخضر النقي واستخدامه في توليد الكهرباء باستخدام خلية وقود مصنعة محليًا"، في خطوة تؤكد التزامهم بتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة في مصر، ودعمًا لرؤية مصر 2030 وتوصيات مؤتمر COP27 وتوجيهات القيادة السياسية.

ورغم تخرج عدد من أعضاء الفريق، إلا أن العمل لا يزال مستمرًا بتكاتف الجيل الجديد من الفريق مع زملائهم القدامى، وتحت إشراف علمي من كل من الدكتور محمد جمال، الدكتور أبو المجد هاشم، من أجل مواصلة التطوير والتوسع، وتحقيق حلم أن تكون مصر رائدة في مجال الطاقة الخضراء.

ويُعرب الفريق عن خالص شكره وامتنانه لكل من دعمهم وساهم في إنجاح المشروع، وهم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية الدكتور محمد حسنين ربيع، عميد الكلية السابق، الدكتور وليد عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حلمي، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية لدعمهم المستمر وتشجيعهم الدائم في كل مراحل المشروع.



