محافظ سوهاج يتفقد لجنة ساحل طهطا بانتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:33 مساءً - تفقد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، لجنة التصويت بقرية ساحل طهطا، وذلك في إطار متابعته لسير العملية الانتخابية، يرافقه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسط حشد كبير من الناخبين من أبناء القرية، وحضور لافت لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى مشاركة قوية من المرأة التي تصدرت المشهد الانتخابي منذ الصباح الباكر بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للجنة، على انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان على مستوى المحافظة، مشيدًا بالإقبال الكبير من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري

وقال اللواء عبدالفتاح سراج في كلمته: "ما نشهده اليوم في قرية ساحل طهطا وغيرها من قرى ومدن سوهاج، هو تأكيد حقيقي على وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وحرصهم على بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن. الدولة وفرت كافة السبل لتيسير العملية الانتخابية، ونحن مستمرون في المتابعة الميدانية لضمان النزاهة والشفافية" من جانبه، أعرب النائب مصطفى سالم عن فخره بمستوى المشاركة، مشيدًا بتعاون الجميع في دعم الاستحقاق الانتخابي.

وقال النائب مصطفى سالم "ما لمسناه اليوم من حشود المواطنين، خاصة من السيدات وكبار السن، يعكس روح الانتماء والوطنية الراسخة في أبناء سوهاج، وساحل طهطا نموذج مشرف للمشاركة الإيجابية في الانتخابات. نثق أن هذه المشاركة ستُترجم إلى نتائج تعكس إرادة الناخبين بكل شفافية".

وتواصل اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج أعمالها وسط تأمين كامل، وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.