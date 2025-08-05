حكمدار الجيزة يتفقد لجان البدرشين فى ثاني أيام التصويت بانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:33 مساءً -

تفقد اللواء عبد الرحمن سكر حكمدار الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، سير عملية التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ بلجان دائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، في 8286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.