نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي ونظيره الفيتنامي يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وفيتنام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي لوونج كوونج، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك خلال لقائهما في قصر الاتحادية بالقاهرة.

مجالات التعاون

المذكرة الأولى: في مجال التنمية الاقتصادية، ووقعها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الفيتنامي نائب وزير الصناعة والتجارة.

المذكرة الثانية: في مجال التنمية المحلية، ووقعتها عن الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعن الجانب الفيتنامي نائب وزير الشؤون الداخلية.

خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية

وتعكس هذه الاتفاقيات حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية المحلية، وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفيتنامي.