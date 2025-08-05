نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: ما يحدث في غزة "إبادة ممنهجة".. و5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة على الأراضي المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية محملة بكافة المستلزمات، تقف على الأراضي المصرية، مقدمة من مصر ودول أخرى لدعم أهالي قطاع غزة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام بقصر الاتحادية، أن أكثر من 70% من هذه المساعدات جاءت من مصر وحدها، في إطار التزامها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة ممنهجة

وشدد الرئيس السيسي على أن ما يجري في قطاع غزة يمثل "إبادة ممنهجة" تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني هناك كارثي ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

دعوة لوقف الحرب وإدخال المساعدات

جدّد الرئيس السيسي دعوته إلى وقف الحرب فورًا والسماح بدخول المساعدات دون قيود، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن دورها في دعم الفلسطينيين، وأنها مستعدة لإدخال المساعدات في أي وقت، لكن مع رفضها القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.