نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسى: ما يحدث فى غزة إبادة ممنهجة في المقال التالي

مصر تقدم 70% من المساعدات

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر مستعدة لإدخال المساعدات إلى أهالى قطاع غزة فى أى وقت، "لكننا غير مستعدين لاستقبال الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أرضهم".

أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية

وكان الرئيس السيسى، أكد -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس فيتنام بقصر الاتحادية اليوم- أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخري ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح، مؤكدًا أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع، مجددًا وصفه لهذه الادعاءات بأنها "إفلاس ".

وقال الرئيس السيسى إنه على مدار الأشهر الماضية منذا اشتعال الوضع فى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر قدمت مصر وحدها أكثر من 70% من كل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.