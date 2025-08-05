نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصمة الوراق.. حضور لافت في مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية يعكس الوعي بأهمية انتخابات الشيوخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس أصالة الانتماء الوطني، تحولت مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بمركز الوراق إلى منبر ديمقراطي، حيث توافد الناخبون بكثافة في اليوم الختامي لانتخابات مجلس الشيوخ. لم يكن الإقبال مجرد استحقاق دستوري، بل كان تعبيرًا صادقًا عن وعي المواطنين بأهمية أصواتهم في صياغة مستقبل البلاد، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ المشاركة الشعبية.

منذ الساعات الأولى لليوم الأخير للاقتراع، بدأت حشود الناخبين في التوافد على لجان المدرسة، في لوحة وطنية بديعة امتزجت فيها كل فئات المجتمع. كان حضور كبار السن لافتًا، حيث تحدوا الصعاب ليؤكدوا أن المشاركة السياسية واجب لا يتقادم، وأنهم حراس الذاكرة الوطنية. وقفت بجانبهم الأجيال الشابة، التي حرصت على إيصال صوتها، مؤكدة أن المستقبل يصنعه أبناؤه.

وفي حديث خاص، قالت إحدى الناخبات: "جئت لأختار من يمثلني ويمثل هموم أهلي في مجلس الشيوخ. صوتي هو حقي، ولن أتنازل عنه". فيما عبر شاب عشريني عن حماسه، قائلًا: "نحن كشباب نرى أن صوتنا يمثل فرصة للتغيير، والمشاركة هي الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل لنا ولأولادنا".

وقد اتسمت العملية الانتخابية بالانضباط والتنظيم، مع تسهيلات كبيرة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مما عزز من انسيابية المشهد. وتُظهر هذه المشاهد المضيئة من قلب مدرسة فاطمة الزهراء أن الشعب المصري يكتب بنفسه فصولًا جديدة من قصته العريقة مع الديمقراطية، مؤكدًا على أن إرادته الحرة هي الأساس الأقوى لبناء مستقبل مشرق.