نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوراق تكتب السطر الأخير.. إقبال كثيف على مدرسة فاطمة الزهراء في اليوم الختامي لانتخابات الشيوخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد ختامي يعكس قوة الإرادة الشعبية، شهدت مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالوراق إقبالًا كثيفًا من الناخبين في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخ. لم يكن الإقبال مجرد تجمع عادي، بل كان بمثابة السطر الأخير في ملحمة وطنية شارك فيها أهالي المنطقة لتأكيد حقهم في صياغة مستقبل وطنهم.

منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان، توافدت الحشود من مختلف الأعمار، في لوحة وطنية بديعة امتزج فيها إصرار كبار السن بحماس الشباب. قدم كبار السن دروسًا عملية في الانتماء، فيما أكد الشباب أن صوتهم هو الأداة الفعالة للتغيير.

وقالت إحدى الناخبات: "جئت لأصوت وأكمل ما بدأه أجدادي، فصوتي أمانة لي ولأولادي". فيما عبر أحد الشباب عن فخره: "هذه هي فرصتنا لنختار من يمثلنا ويدافع عن حقوقنا. صوتي اليوم هو مشاركة فعالة في صنع مستقبل أفضل".

تُظهر هذه المشاهد المضيئة من قلب الوراق أن الشعب المصري على وعي كامل بأهمية كل صوت، وأنهم مصممون على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل بلادهم.