نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: وعي الناخبين في انتخابات 2025 يرسم مشهدًا ديمقراطيًا متطورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن وعي الناخبين في انتخابات 2025 يعكس تطورًا ملحوظًا في إدراك المواطن المصري لأهمية المشاركة الإيجابية، مقارنة بما شهده المشهد الانتخابي في عام 2020، موضحًا أن المشاركة الحالية أكثر نضجًا ومسؤولية.

انطلاق العملية الانتخابية في أجواء منظمة

وأوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت أمس في موعدها المحدد، مع فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية منذ الصباح الباكر، وسط استعدادات مكثفة وتنظيم محكم لاستقبال الناخبين.

التزام بالجدول الزمني وإشراف قضائي كامل

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة الوطنية التزمت بكافة الجداول الزمنية المعلنة، وتواصل تنفيذ مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إعلان نتيجة الجولة الأولى، وفي حالة وجود إعادة سيتم البدء فورًا في المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية.

كما أوضح أن عدد اللجان الانتخابية بلغ 8825 لجنة، يتم متابعة انتظام عملها والتأكد من حضور القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

تسهيلات للناخبين وكبار السن وذوي الهمم

وأكد البنداري أن جميع التجهيزات اللوجستية أُعدت لتسهيل التصويت، بما في ذلك لوحات إرشادية، وكراسٍ متحركة لكبار السن، وتيسير الإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.

كما كشف تلقي عدد كبير من الاستفسارات من كبار السن حول أماكن لجانهم، ما يعكس حرصهم على المشاركة ودعم المسار الديمقراطي.

دعوة للمشاركة

اختتم البنداري بدعوة جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة، قائلًا: "صوتك بيفرق، والمشاركة في الانتخابات رسالة وطنية، واختيار ممثلي الشعب في الغرف التشريعية مسؤولية تتطلب وعيًا وإيجابية من كل مواطن".