نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مستعدون لإدخال مساعدات لغزة في أي وقت.. ولن نقبل بتهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستعدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة في أي وقت، لكنها ترفض بشكل قاطع استقبال الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أرضهم، مشددًا على أن هذا الموقف ثابت وغير قابل للتغيير.

آلاف الشاحنات جاهزة.. لكن المعبر تحت سيطرة إسرائيل

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات موجودة على الأراضي المصرية، وجاهزة للدخول إلى غزة من مصر ودول أخرى، إلا أن الجانب الإسرائيلي يسيطر على الجزء الفلسطيني من معبر رفح ويعيق مرور المساعدات.

مصر قدّمت 70% من المساعدات لغزة منذ بداية الحرب

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، قدمت مصر أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى القطاع، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في دعم الفلسطينيين.

رفض اتهامات المشاركة في حصار غزة

وجدد الرئيس السيسي نفيه لما يروجه البعض بشأن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة، واصفًا هذه المزاعم بأنها "إفلاس سياسي وكلام غريب"، مشددًا على أن القاهرة ستظل شريكًا فاعلًا في كل الجهود الرامية لوقف الحرب وحماية الشعب الفلسطيني.