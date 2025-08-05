نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: اتهام مصر بتجويع غزة "إفلاس" والتاريخ سيحاسب دولًا على مواقفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الادعاءات التي تزعم مشاركة مصر في حصار الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والمساهمة في تجويعه، هي إفلاس سياسي وكلام غريب لا يمت للواقع بصلة.

آلاف الشاحنات جاهزة للدخول عبر معبر رفح

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات موجودة على الأراضي المصرية، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى، لكن الجانب الإسرائيلي يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما يعطل عملية إدخال المساعدات.

مصر لم تتخل عن دورها في دعم غزة

شدد الرئيس السيسي على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، ولم تشارك في حصار القطاع، مجددًا وصفه لهذه الادعاءات بأنها "إفلاس".

إبادة ممنهجة وتصفية للقضية الفلسطينية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة ممنهجة وتصفية متعمدة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه سبق ووجّه نداءً للعالم، وللدول الأوروبية، وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتدخل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات، ويكرر اليوم هذا النداء مجددًا.

التاريخ سيحاكم المواقف الدولية

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام هذه الحرب، وسيحاسب دولًا عديدة على مواقفها، مضيفًا: "الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا".