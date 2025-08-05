نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: حرب غزة تحولت إلى وسيلة للتجويع والإبادة واستخدامها كورقة سياسية للمساومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرب الدائرة في قطاع غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، وإنما تحولت إلى حرب للتجويع والإبادة الجماعية، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

نداء للعالم وانتقاد لعجز المجتمع الدولي

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فيتنام في قصر الاتحادية، وجّه الرئيس السيسي نداءً إلى الرأي العام العالمي، محذرًا من أن الوضع في غزة يتم استغلاله كورقة سياسية للمساومة، منتقدًا عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة الإنسانية.

معابر غزة ودور مصر في التهدئة

أوضح الرئيس السيسي أن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، من بينها معبر رفح الذي تديره مصر، بينما تتحكم إسرائيل في باقي المعابر. وأشار إلى أن مصر، على مدار العشرين عامًا الماضية، عملت على منع اشتعال الأوضاع في غزة، مدركةً أن أي مواجهة عسكرية سيكون لها تأثيرات مدمرة على القطاع.

مصر تقف بجانب غزة في كل الحروب

وأضاف الرئيس السيسي أن هذه هي الحرب الخامسة التي تلعب فيها مصر دورًا إيجابيًا وفاعلًا في محاولة وقف القتال، مؤكدًا: "نعمل هذا الجهد لأننا نسعى لدور إيجابي وسلمي في أي صراع بالمنطقة أو في أي مكان آخر، ونبذل جهدًا كبيرًا لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات".