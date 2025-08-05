الرئيس السيسي: الادعاء بتجويع مصر لغزة "إفلاس" والتاريخ سيحاكم دولا على موقفها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:25 مساءً - وصف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو بـ"الإفلاس" و"الكلام الغريب".

وأشار الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس فيتنام بقصر الاتحادية اليوم، إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدة في الأراضي المصرية مستعدة للدخول الي قطاع غزة من مصر ودول أخري ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز علي الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح، مؤكدًا أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع، مجددًا وصفه لهذه الادعاءات بأنها "إفلاس ".