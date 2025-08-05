نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: حرب غزة تحولت إلى أداة للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحرب الجارية في قطاع غزة لم تعد تقتصر على تحقيق أهداف سياسية أو الإفراج عن رهائن، بل تحولت إلى حرب للتجويع والإبادة الجماعية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

نداء للمجتمع الدولي

وخلال كلمته، وجّه الرئيس السيسي نداءً للرأي العام العالمي، موضحًا أن الوضع في غزة أصبح يُستغل كورقة سياسية للمساومة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

انتقاد الصمت الدولي

انتقد الرئيس الصمت والعجز عن اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء معاناة الفلسطينيين، مشددًا على أن الظروف الحالية تستوجب تحركًا عاجلًا من القوى الدولية لحماية المدنيين ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان في القطاع.