ذوي الهمم يشاركون في العرس الديمقراطي.. ناخب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالزيتون

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة سيدي عبد السلام الابتدائية بالزيتون اليوم، الثلاثاء، مشاركة أحد الناخبين من ذوي الهمم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث حرص على الإدلاء بصوته أثناء جلوسه على كرسي متحرك، مؤكدًا فخره بممارسة حقه الدستوري والقانوني في اختيار ممثليه للدورة البرلمانية المقبلة.

استمرار التصويت لليوم الثاني والأخير

تتواصل عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات، والتي تُجرى داخل 8،286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وبمشاركة نحو 9،500 قاضٍ.

أجواء انتخابية واسعة بمشاركة ملايين الناخبين

وفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، ويتنافس 428 مرشحًا على مقاعد الفردي البالغ عددها 100 مقعد، بجانب قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضم 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لنظام القوائم.

متابعة دولية ومحلية مكثفة

حصلت 18 سفارة أجنبية و9 منظمات دولية و58 منظمة محلية على موافقات لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أكثر من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية، ما يعكس الاهتمام المحلي والدولي بمجريات انتخابات مجلس الشيوخ 2025.