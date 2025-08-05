نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفيتنامي في قصر الاتحادية لبحث التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الرئيس الفيتنامي لوونج كوونج في قصر الاتحادية، وسط مراسم استقبال رسمية، بدأت بعزف السلام الوطني لكل من مصر وفيتنام، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين.

مباحثات لتعزيز التعاون بين مصر وفيتنام

ومن المقرر أن تشهد جلسة المباحثات بين الرئيسين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم المصالح المتبادلة.

علاقات تاريخية وآفاق جديدة

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تطوير الشراكة الاستراتيجية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في البلدين.