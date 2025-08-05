محافظ المنيا: انتظام سير العملية الانتخابية فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:29 مساءً - ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح المحافظ أن الغرفة تضم كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية لضمان التنسيق الكامل ومتابعة اللجان على مستوى مراكز المحافظة على مدار الساعة، حيث يتم التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات للتعامل السريع مع أي مستجدات.

وأكد اللواء كدواني أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام دون أي معوقات حتى الآن، مشيراً إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن اليوم الأول للاقتراع، الذي شهد انضباطاً كاملاً في كافة اللجان.

وأشار المحافظ إلى أنه أجرى أمس جولة تفقدية لعدد من اللجان لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالمرور المستمر على مقار اللجان والتأكد من توافر كافة الإمكانيات اللازمة لخروج الانتخابات بشكل حضاري ولائق.

وناشد محافظ المنيا المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكداً أن ممارسة الحق الديمقراطي واجب وطني يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجرى في محافظة المنيا داخل 469 مقراً انتخابياً و476 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة حتى الساعة ال