القساوسة وشيوخ الأزهر يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:29 مساءً - شارك وفد من الأقباط، برئاسة القمص بولا عطية، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، والقمص صليب توفيق، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، وعدد من شباب وشابات ورجال أقباط، وفضيلة الشيخ محمود محمد عبد الستار، مدير الوعظ بأوقاف الفيوم، بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ دقائق.

تجمع وفد المطرانية، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، ثم توجهوا إلى مقر اللجنة الانتخابية، بمدرسة الشهيد حميدة، بدار الرماد بمدينة الفيوم، وقد التقوا بمدير الوعظ بأوقاف الفيوم، وتوجهوا إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال القمص بولا عطية، وكيل المطرانية، أن مشاركة وفد الكنيسة، هو دعم للدولة، في الاستحقاقات الانتخابية، التي تبدأ بمجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، وقبل ذلك كانت انتخابات الرئاسة، وهو دعم لاستقرار البلد، فحينما ننظر للدول المحيطة بنا، نجد أن السبب في عدم استقرارها، هو عدم وجود النسيج الواحد بين الشعب في الوطن الواحد.

فيما قال فضيلة الشيخ محمود محمد عبد الستار، مدير الوعظ والفتوى بأوقاف الفيوم، أن مشاركته وعدد من الأئمة مشاركة بالاحتفال في حب الوطن، لدعم الاستقرار لاستكمال الاستحقاقات، وندعو كل أبناء الوطن مسيحيين ومسلمين، للمشاركة فيها، وكلنا نعيش تحت مظلة وطن واحد، وأخوة، ويجب أن نحفز الجميع لدعم بلدنا، لأن مصر غالية على قلوبنا، نعيش على أرضنا، وندفن في ترابها.

وكان أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء مختلف القطاعات المعنية بالمحافظة، من استعداداتها التنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 أغسطس.

وكشف المحافظ، أن من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الفيوم، يبلغ عددهم 2 مليون و202 ألف و611 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف المراكز والمدن والقرى، ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل 297 لجنة فرعية، موزعة على 278 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً على توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ الفيوم، على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات، والالتزام بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مناشداً جميع مواطني الفيوم ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأكد المحافظ، تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين علي كل مكونات العملية الانتخابية، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية القروية بالفيوم، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات، بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم،

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات، وشركات المرافق، وكل القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولاً بأول، لافتاً إلى أهمية وجود ممثل من كل شركة من شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها.