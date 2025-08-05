قيادات "الجبهة الوطنية" في جولة تفقدية لمتابعة سير انتخابات الشيوخ بالقاهرة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:29 مساءً - أجرى عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، اليوم، جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام التصويت وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وشملت الجولة عددًا من المقار الانتخابية بمدارس منطقة التجمع الخامس، حيث حرصت قيادات الحزب على متابعة سير العمل داخل اللجان، والتأكد من توفير التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن أداءهم لحقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وشارك في الجولة كل من السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، والنائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القاهرة، الدكتور ياسر عبد المقصود، ويوستينا رامي.

وأكدت قيادات الحزب، خلال الجولة، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرين إلى أن الإقبال على التصويت يمثل رسالة واضحة بدعم الدولة ومؤسساتها، ويعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار.